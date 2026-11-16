به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ برندگان طرح فروش آبان ایران خودرو از روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ تا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ فرصت واریز وجه داشتند و چنانچه در این فرصت واریز وجه انجام نشود، افراد فهرست نوبت باید به عنوان برنده معرفی شوند و امکان واریز وجه داشته باشند.

حالا با گذشت ۱۳ روز از پایان این مهلت، برخی افرادی که در سامانه فروش ایران خودرو به عنوان رزرو قرار داشتند، همچنان در وضع رزرو هستند و گزینه واریز وجه یا عدم برنده شدن برای آنها مشخص نشده است.

موضوع را از شرکت ایران خودرو پیگیری کردیم، یکی از مسئولان این شرکت در پاسخ گفت: معمولا چنانچه برندگان اصلی در مهلت تعیین شده اقدام به واریز وجه نکنند، واریز وجه افراد رزرو آغاز می‌شود.

به گفته وی؛ ممکن است فهرست رزرو هم اولویت‌بندی داشته باشد، یعنی نفر اول فهرست رزرو اگر پرداخت نکند، نوبت به نفر بعدی در فهرست رزرو برسد.

با توجه به اینکه برندگان قرعه کشی باید ۵۰ درصد قیمت فعلی خودرو را پرداخت کنند، حالا افراد فهرست رزرو با تامین این پول، ۱۳ روز است که در انتظار تعیین تکلیف هستند.