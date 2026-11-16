نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» با بیش از هزار عنوان کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نرم‌افزار در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) تولید شده است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از این نرم افزار گفت: این نرم افزار ، ۷۲ میلیون واژه زبان فارسی را برای مخاطبان ارائه می‌دهد که بسیار حائزاهمیت است.

سید عباس صالحی افزود :یکی از کاربردهای نرم افزار زبان فارسی این است که تغییرات زبانی در طول زمان را نشان می دهد .

وی گفت : کاربرد دیگر این نرم افزار ، دسترسی محققان خارجی و استفاده از متون کهن فارسی است .

صالحی گفت: این نرم افزار به شناخت گذشته زبان فارسی کمک می‌کند.

«کتابخانه متون کهن فارسی» مجموعه‌ای شامل بیش از هزار عنوان کتاب و رساله از میراث مکتوب زبان فارسی تا قرن دهم را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داده است.

امکان مقایسه واژگان میان چند کتاب یا میان دو یا چند مولف، بررسی همنشینی واژگان، ارائه توصیف واژگان بر اساس فرهنگ‌های لغت از جمله قابلیت‌های نرم افزار کتابخانه متون کهن فارسی است.

رونمایی از این نرم افزار ، از جمله برنامه های هفته کتاب است .

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.



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