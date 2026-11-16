مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، بر ضرورت ساماندهی شبکه‌های غیرمجاز برق و چاه‌های کشاورزی با استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند و همکاری دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی در حاشیه رزمایش شبکه‌های توأمان آب و برق با رویکرد ساماندهی چاه‌های کشاورزی که دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت توزیع نیروی برق اهواز در سالن جلسات ساختمان پنج‌طبقه برگزار شد، اظهار کرد: از سال گذشته، طرح ملی «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به وابستگی بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش کشاورزی، ادارات و واحد‌های تجاری به انرژی برق افزود: استفاده از برق غیرمجاز و برداشت‌های غیرمجاز از شبکه، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، از جمله چالش‌هایی است که نیازمند ساماندهی و نظارت جدی است.

فراتی با اشاره به افزایش احداث شبکه‌های فشار متوسط غیرمجاز و نصب ترانسفورماتور در برخی مناطق، بیان داشت: افزایش قیمت گازوئیل و مشکلات ناشی از تامین آن موجب شده است در برخی مناطق، از جمله محدوده‌های روستایی، گرایش به احداث شبکه‌های غیرمجاز برق و استفاده از تجهیزات مربوطه افزایش یابد. برگزاری چنین جلساتی می‌تواند زمینه ساماندهی این وضعیت را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ظرفیت کنتور‌های هوشمند در مدیریت مصرف برق گفت: در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق اهواز به حدود ۱۲۰ هزار کنتور هوشمند مجهز است که بخش عمده آنها از قابلیت اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات مصرف برخوردارند. همچنین هوشمندسازی سایر کنتور‌ها نیز در حال انجام است و حدود ۲۰ هزار کنتور دیگر در مراحل اجرایی قرار دارند.

وی ادامه داد: با استفاده از مودم‌ها و سیم‌کارت‌های نصب‌شده روی این کنتورها، اطلاعات مصرف برق به‌صورت مستمر و لحظه‌ای به مراکز پایش و داده منتقل می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در تحلیل الگوی مصرف و شناسایی زمان وصل و قطع برق و میزان برداشت انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

فراتی اضافه کرد: این اطلاعات می‌تواند برای سازمان آب و برق خوزستان نیز کاربرد داشته باشد و با تحلیل داده‌های مصرف، امکان بررسی الگوی فعالیت چاه‌ها و میزان برداشت آب فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره نصب شمارشگر‌ها در مصارف غیرمجاز اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، مجوز‌های لازم برای نصب شمارشگر و اندازه‌گیری میزان مصرف برق در موارد غیرمجاز نیز پیش‌بینی شده است که می‌تواند به مدیریت و کنترل این نوع مصارف کمک کند.

محمد فراتی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری شکل‌گرفته میان مجموعه شرکت توزیع نیروی برق اهواز و سازمان آب و برق خوزستان گفت: در مدت اخیر ارتباطات و همکاری‌های خوبی میان کارشناسان و مجموعه‌های اجرایی دو دستگاه برقرار شده است، اما همچنان ظرفیت‌های زیادی برای توسعه این همکاری‌ها وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به میزان بالای مصرف برق در خوزستان اظهار کرد: مصرف برق استان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است و اگر بتوانیم تنها ۵ درصد در این بخش صرفه‌جویی و کاهش تلفات داشته باشیم، میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده معادل مصرف برق برخی استان‌های کشور خواهد بود.

فراتی با تاکید بر اهمیت ارتباط میان مدیریت مصرف برق و منابع آب افزود: بخش قابل توجهی از مصرف برق در استان به فعالیت‌های مرتبط با تأمین و انتقال آب، از جمله پمپاژ آب شرب و کشاورزی و همچنین مصارف صنعتی وابسته به منابع آبی اختصاص دارد. از این رو، مدیریت مصرف برق در این بخش‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی مصارف برق مرتبط با پمپاژ آب گفت: بررسی دقیق میزان مصرف برق در این حوزه و ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان دستگاه‌های متولی آب و برق می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر و مدیریت بهینه منابع را فراهم کند.