اعزام تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان به مسابقات قهرمانی آسیا

اعزام تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان به مسابقات قهرمانی آسیا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی انفرادی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی شهر کراچی پاکستان برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.

تیم ایران با ترکیب کیارش ایران نژاد، علیرضا قورچی بیگی و ملیحه صفایی به‌عنوان ورزشکار و مونا سلمان ماهینی به‌عنوان مربی در این مسابقات حضور خواهد یافت.

این رقابت‌ها با همکاری فدراسیون ورزش‌های نابینایان پاکستان و انجمن بین‌المللی شطرنج بریل (IBCA) برگزار می‌شود.

مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی، مطابق با قوانین رسمی IBCA و فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) برگزار خواهد شد. هر روز یک دور مسابقه انجام می‌شود و زمان بازی برای هر بازیکن ۱۲۰ دقیقه به علاوه ۳۰ ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت در نظر گرفته شده است.

این رقابت‌ها از ۳ آذر ماه آغاز می‌شود و ۱۱ آذرماه نیز به پایان می‌رسد.