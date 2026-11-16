پخش زنده
امروز: -
تیم ملی شطرنج نابینایان و کمبینایان ایران دوشنبه ۲ آذرماه برای حضور در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا ۲۰۲۶ راهی کراچی پاکستان خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی انفرادی شطرنج نابینایان و کمبینایان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی شهر کراچی پاکستان برگزار میشود و نمایندگان کشورمان در این رقابتها به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.
تیم ایران با ترکیب کیارش ایران نژاد، علیرضا قورچی بیگی و ملیحه صفایی بهعنوان ورزشکار و مونا سلمان ماهینی بهعنوان مربی در این مسابقات حضور خواهد یافت.
این رقابتها با همکاری فدراسیون ورزشهای نابینایان پاکستان و انجمن بینالمللی شطرنج بریل (IBCA) برگزار میشود.
مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی، مطابق با قوانین رسمی IBCA و فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) برگزار خواهد شد. هر روز یک دور مسابقه انجام میشود و زمان بازی برای هر بازیکن ۱۲۰ دقیقه به علاوه ۳۰ ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت در نظر گرفته شده است.
این رقابتها از ۳ آذر ماه آغاز میشود و ۱۱ آذرماه نیز به پایان میرسد.