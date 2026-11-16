پارک بزرگ خانواده مرند با نام «پارک خانواده شهید روحی» در زمینی به مساحت سه هکتار و با صرف بیش از ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهردار مرند در مراسم افتتاح این مجموعه اظهار کرد: پارک خانواده شهید روحی در چهار سال گذشته با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان ساخت و تجهیز شده است.

مهدی صفائیل با اشاره به امکانات این مجموعه افزود: زمین والیبال ساحلی، فوتبال‌دستی انسانی، زمین اسکیت، فضای اختصاصی بازی کودکان، مجموعه وسایل ورزشی و فضای سبز از جمله امکانات پیش‌بینی‌شده در این پارک است.

وی با بیان اینکه این مجموعه با هدف توسعه فضا‌های تفریحی و ورزشی شهر احداث شده است گفت: پارک خانواده شهید روحی با برخورداری از امکانات متنوع، فضایی برای تفریح، ورزش و گذران اوقات فراغت خانواده‌های مرندی فراهم کرده است.

شهید اسماعیل روحی که این مجموعه به نام خانواده وی نام‌گذاری شده است؛ در جریان جنگ رمضان بر اثر بمباران وحشیانه منزل مسکونی‌اش توسط رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونیستی، به همراه همسر و دو فرزندش به شهادت رسید.