به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌هایی کوتاه و متنوع از مناطق مختلف گیلان در بسته اخبار کوتاه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

اجرای رزمایش پشتیبانی مدیریت بحران در آستانه‌اشرفیه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: این رزمایش با هدف سنجش توانمندی‌ها، شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌شناسی فرآیند امدادرسانی در هنگام بحران و حوادث اجرا شده است. /مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان هم، کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌ها و اطمینان از اجرای دقیق ماموریت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از اهداف برگزاری این رزمایش اعلام کرد.

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تأکید فرماندار لنگرود بر تبدیل شدن شهرستان به قطب گردشگری کشاورزی

فرماندار لنگرود در نشست کارگروه توسعه گردشگری کشاورزی گفت:باید با بهره مندی بیش از پیش از ظرفیت طبیعی محور دیوشل تا لات‌محله و روستا‌های ملات، لیلاکوه، پرشکوه و لات‌محله، این شهرستان را به قطب گردشگری کشاورزی تبدیل کرد.

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نمایشگاه کتاب نویسندگان به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در رضوانشهر گشایش یافته است.

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اعزام ۳۴ دانش‌آموز دختر املشی به اردوی کاروان راهیان نور

جانشین سپاه ناحیه املش گفت: قرار است این دانش آموزان در مدت پنج روز از مناطق عملیاتی خرمشهر، آبادان، اروندکنار، فتح المبین و خوزستان بازدید کنند.

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درگذشت مادر شهید والامقام سجادی در رودسر

حاجیه خانم معصومه صنوبری مادر شهید والامقام سید محمد کاظم سجادی به فرزند شهیدش پیوست و پیکرش در روستای بلالم در جوار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. پاسدار شهید سید محمدکاظم سجادی سال ۶۷ در منطقه مریوان به شهادت رسید.

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مادر شهید والامقام داداشی گوابر هم به فرزند شهیدش پیوست

حاجیه خانم آتیه داداشی مادر شهید والامقام عبدالحسین داداشی گوابر دار فانی را وداع گفت و پیکرش در روستای بیجارگاه علیا کلاچای در جوار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. دانشجوی بسیجی شهید عبدالحسین داداشی گوابر سال ۶۶ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.