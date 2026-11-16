به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت بخش ادیان تطبیقی و فرهنگ اسلامی دانشگاه سند و با همکاری مؤسسه حفظ قرآن صراط الهی حیدرآباد و با هماهنگی خانه فرهنگ کشورمان، همایش بین‌المللی یک‌روزه قرآنی با موضوع «قرآن کریم؛ دانشگاه جهان‌شمول و نظام الهی برای انسان‌سازی» در سالن همایش‌های پیر حسام‌الدین راشدی، انستیتو سندشناسی دانشگاه سند جامشورو پاکستان برگزار شد.

در آغاز این نشست، محمدباقر چت‌چیان، استاد دانشگاه تهران گفت: قرآن کریم امروز نیز مانند عصر نزول، کتابی جامع، کارآمد و هادی حیات بشری است.وی تاکید کرد: قرآن یک دانشگاه کامل و جهان‌شمول است که برنامه‌های جامع تربیت انسانی، شخصیت‌سازی، علم، پژوهش، اخلاق و راه‌حل تمامی مشکلات زندگی را در خود جای داده است.

چیت‌چیان افزود: اگر انسان معاصر خواهان رهایی از اضطراب، پریشانی و بیماری‌های روحی و جسمی است، باید به قرآن بازگردد.سعید هاشمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد، قرآن کریم را بهترین نقشه راه برای سعادتمندی انسان و رسیدن به کمال و محور اصلی وحدت و اتحاد مسلمانان دانست.

وی افزود: دو ملت ایران و پاکستان با پیوند محبت آمیزی به کلام الله مجید و اهل بیت (ع) به یکدیگر متصل هستند و در این عرصه، دانشگاه‌ها به عنوان دستگاه تولید علم و دانش، باید در عرصه اخلاق و انسان سازی نیز کوشا و پیش قدم باشند.

هاشمی ادامه داد: برگزاری چنین همایش‌های علمی باعث استحکام هرچه بیشتر روابط فرهنگی و علمی دو کشور و تقویت دیپلماسی قرآنی خواهد شد. مسئول خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت (ره) و تشریح مقوله‌ اساسی قرآن کریم از منظر ایشان، در باب اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در خصوص اهمیت، جایگاه و کار برای قرآن کریم، مباحثی را مطرح کرد.

در ادامه، حافظ منیر احمد خان، رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سند، مسئولیت اصلی دانشگاه‌ها را تعمیق پژوهش و آموزش‌های قرآنی دانست تا نسل جوان علاوه بر دانش، از گوهر عمل نیز بهره‌مند شوند.

ناهید آرائین، مدیر گروه ادیان تطبیقی و فرهنگ اسلامی دانشگاه سند، حل تمامی چالش‌ها و مشکلات جامعه را در گرو عمل به قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) دانست و خاطرنشان کرد: حاکمیت فرهنگ قرآنی در هر خانه، جامعه و نهادی، امنیت، آرامش، محبت و پیشرفت را به ارمغان می‌آورد.