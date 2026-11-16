شبکه ورزش امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، دیدار والیبال فولاد سیرجان ایرانیان و تورپیدوز هند و رقابت فوتبال آلمان و هلند در لیگ ملت‌های اروپا را به‌صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار فولاد سیرجان ایرانیان و تورپیدوز هند در چارچوب رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیای مرکزی، ساعت ۱۶:۳۰ با گزارشگری اختصاصی روی آنتن می‌رود.

این مسابقات به میزبانی شهر بوبانشور هند برگزار می‌شود و فولاد سیرجان تنها نماینده ایران در این رقابت‌هاست.

همچنین دیدار تیم‌های ملی فوتبال آلمان و هلند در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۶، امشب ساعت ۲۳:۱۵ در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش می‌شود.

تیم آلمان در این بازی برای صعود به برد نیاز دارد و هلند با ۳ برد و دو تساوی صدر نشین گروه است

حسین رضایی گزارشگر این دیدار خواهد بود.