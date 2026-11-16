به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور؛ از روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ با حضور ۲ نماینده مازندران آغاز می‌شود.

تیم‌های ماجان مازندران و ستارگان جوان بابل دو نماینده مازندران در این فصل از رقابت‌ها هستند که به مصاف حریفان می‌روند.

هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ آبان با شش دیدار در شهر‌های آمل، بابل، شبستر، اصفهان، تهران و شیراز پیگیری می‌شود.

برنامه و داوران هفته نخست لیگ برتر بانوان:

گروه اول:

ماجان مازندران – کلینیک فیتمو گلستان

آمل، سالن پیامبر اعظم، ساعت ۱۴

ناظر فنی: نازآفرین فنودی، ناظر داوری: شهناز برادران مهاجری، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: فرشته جوادی‌پور

ستارگان جوان بابل – استقلال تهران

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

ناظر فنی: فاطمه ژند، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: مهال امتیاز

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

شبستر، سالن شهدای دیزج خلیل، ساعت ۱۴

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: نسرین حق‌شناس، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: سمانه اسدیان

گروه دوم:

فولاد مبارکه سپاهان – نفت امیدیه خوزستان

اصفهان، سالن باغ فردوس، ساعت ۱۴

ناظر فنی: آمنه خواجه‌ئیان، ناظر داوری: محبوبه زرنویس‌زاده، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلی‌فرد

پدیده صنعت اوج گلپایگان – ذوب‌آهن اصفهان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴

ناظر فنی: فاطمه نانکلی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: پریا علیخانی

مهرگان فارس – بندرعامری بوشهر

شیراز، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: معصومه اسمعیل‌زاده، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: نوشین حق‌شناس