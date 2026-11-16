شهردار تهران با اعلام آغاز پویش «نهال امید» با هدف کاشت ۴۸ میلیون درخت در سراسر کشور، از مشارکت سپاه، بسیج و مدیریت شهری در اجرای این طرح خبر داد و در ادامه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا، گفت: با وجود اقدامات مدیریت شهری در توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی ناوگان، سایر دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در این مراسم پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید که به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با حضور سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)، مهدی چمران رییس شورای شهر و مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران برگزار شد،گفت:امروز آغاز پویش بزرگ «نهال امید» است که با پیشتازی مجموعه بسیج از تهران آغاز شده و اجرای آن تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت. در قالب این پویش، ۳۱۳ هزار نهال در تهران کاشته می‌شود و تداوم این حرکت در نهایت به کاشت ۴۸ میلیون نهال در سراسر کشور منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با رویکرد زیست‌محیطی و با نام و یاد کودکان میناب انجام می‌شود، افزود: این حرکت همچنین یادآور امام مجاهد شهید است که هر ساله بر کاشت درخت در نیمه اسفند تأکید داشتند و می‌تواند یاد و خاطره رهبر شهید را زنده نگه دارد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه این پویش می‌تواند به نقطه عطفی در اقدامات اجتماعی و زیست محیطی کشور تبدیل شود، گفت: پارک شهر تهران نقطه آغاز این حرکت است و در ادامه، این اقدام در سراسر کشور دنبال خواهد شد. امیدواریم آحاد مردم با پلاک‌گذاری و نام‌گذاری درختان، در شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی مؤثر مشارکت کنند؛ اقدامی که علاوه بر توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست، زمینه تقویت پیوند میان مردم و طبیعت را فراهم می‌کند.

زاکانی با اشاره به آغاز این پویش به یاد ۳۱۳ یار و یاور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه داد: این حرکت، گامی رو به جلوست که با همراهی و مشارکت گسترده در حال انجام است. تجربه نشان داده است که بسیاری از کار‌هایی که در ابتدا نشدنی به نظر می‌رسند، با مشارکت مردم امکان‌پذیر خواهند شد.

وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در پشتیبانی تخصصی از این طرح، تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری تهران در زمینه‌های تخصصی این اقدام از جمله انتخاب نوع گونه‌های گیاهی، نحوه کاشت و فراهم‌سازی شرایط نگهداشت درختان همکاری خواهد کرد که این موارد از وظایف ذاتی شهرداری است.

شهردار تهران همکاری سپاه، بسیج و شهرداری را اقدامی ارزشمند و نقطه‌ای درخشان دانست و خاطرنشان کرد: این همکاری آغاز حرکتی بزرگ است که با کاشت ۴۸ میلیون درخت در سراسر کشور می‌تواند دستاوردی ماندگار در حوزه محیط زیست و مشارکت اجتماعی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: دستگاه‌هایی که باید در موضوع آلودگی هوا نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند، به وظایفشان عمل نمی‌کنند و نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌دقتی دارند.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری تهران طی پنج سال گذشته گام‌های بلندی در حوزه حمل‌ونقل و کاهش آلودگی هوا برداشته است که از جمله آنها می‌توان به برقی‌سازی ناوگان اشاره کرد؛ اقدامی که روزبه‌روز در حال توسعه است. همچنین اصلاحات در حوزه فنی و عمرانی، توسعه ۴۲ کیلومتری زیرساخت‌های مترو و افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، افق جدیدی را در حوزه حمل‌ونقل شهری ایجاد کرده است. در همین راستا، ۴۹ درصد بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دارد.

زاکانی با اشاره به توجه مدیریت شهری به مسائل زیست محیطی ادامه داد: موضوع رسیدگی به مسائل زیست محیطی، از جمله آب، فضای سبز و شرایط موجود در این حوزه، در این دوره به شدت مورد توجه قرار گرفت و اقدامات متعددی در این زمینه دنبال شد. با در نظر گرفتن فهرست اقدامات انجام شده، باید گفت اقداماتی که مجموعه مدیریت شهری، اعم از شورا و شهرداری، انجام داده است، اقدامات بزرگی بوده؛ اما در مقایسه با حجم کار بزرگی که در حقیقت باید انجام شود، همچنان بیش از هر چیز به همیاری و همکاری همه دستگاه‌ها نیازمند هستیم.

شهردار تهران با انتقاد از برگزار نشدن جلسات مربوط به هوای پاک تهران تصریح کرد: نکته مهم این است که در طول این سال‌ها، دست‌کم در دوره‌ای که بنده شهردار تهران بوده‌ام، حتی یک جلسه نیز برای موضوع هوای پاک تهران تشکیل نشده است. در بیش از پنج سالی که بنده مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده دارم، حتی یک جلسه برای بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل نشده و مسئولیت این موضوع نیز بر عهده دیگرانی است که باید جلسات را تشکیل دهند، موضوع را پیگیری کنند و نسبت به آن دغدغه داشته باشند.

وی تأکید کرد: اینکه مرتب بگوییم آلودگی هوا وجود دارد و همچنان از وجود این معضل صحبت کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل آلودگی هوا با اقدام برطرف می‌شود و این اقدام نیز باید مبتنی بر تدبیر درست و برنامه‌ریزی صحیح باشد.

زاکانی با اشاره به نتایج سیاهه انتشار جدید آلودگی هوای تهران گفت: نکته دومی که اهمیت دارد ، موضوع سیاهه انتشار جدید است. در سیاهه انتشار جدید، به نتایجی دست یافته‌ایم که این نتایج از سوی دانشگاه‌ها و با همکاری بین‌دانشگاهی و توسط دانشگاه معتبر تهران استخراج شده و از اعتبار علمی برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج سیاهه انتشار جدید، مشخص شده است که بخش عمده آلایندگی تهران مربوط به حوزه اطراف پایتخت است؛ به این معنا که منشأ بخش عمده‌ای از آلودگی‌ها در محدوده خود شهر تهران نیست، بلکه به مناطق اطراف و حاشیه‌ای تهران بازمی‌گردد.

شهردار تهران با بیان اینکه این موضوع ابعاد و مسائل متعددی دارد، گفت: حتی نحوه کشت در مناطق اطراف تهران نیز از جمله موضوعات قابل بررسی است. بنابراین، مسئله صرفاً به موضوع مازوت‌سوزی محدود نمی‌شود و این موضوع تنها بخشی از ماجراست. بخش دیگری از مسئله به موضوعات مختلف، از جمله فعالیت صنایعی که در اطراف تهران مستقر هستند و نوع تولیدات آنها، مربوط می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر من، در وهله نخست، متولی هوای پاک وظیفه دارد از دستگاه‌های مسئول دعوت کند تا همگی در جلسات مربوطه حضور پیدا کنند و مشارکت داشته باشند. نتیجه این مشارکت باید این باشد که سیاهه انتشار به عنوان مبنای بررسی و تصمیم‌گیری روی میز قرار گیرد و تکالیف قانونی هر یک از دستگاه‌ها مشخص شود. در واقع، هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را در برابر خود قرار دهد و به صورت شفاف اعلام کند که چه میزان از تکالیف قانونی خود را انجام داده است.