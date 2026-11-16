به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مسئول برگزاری برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در مهاباد در نشست برنامه‌ریزی برای این هفته گفت: برگزاری میقات صالحین در نماز جمعه، افتتاح سالن ورزشی در منطقه پشت‌تپ، اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و سازندگی، برپایی میز‌های خدمت و اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق کم‌برخوردار، از جمله برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ محرم بدری با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم و توجه به مناطق کم‌برخوردار، از محور‌های اصلی برنامه‌های هفته بسیج است، اظهار داشت: این برنامه‌ها در عرصه‌های مختلف پیش‌بینی شده که با مشارکت اقشار مختلف بسیج اجرا خواهد شد.

کردستانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار مهاباد نیز در این نشست با تأکید بر اجرای منظم برنامه‌های هفته بسیج گفت: بخش مهمی از امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون روحیه ایثار و فداکاری بسیجیان هستیم.

مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی هم در این نشست برنامه‌های خود را برای گرامیداشت هفته بسیج اعلام کردند.

هفته بسیج از ۲۹ آبان تا ۵ آذر با شعار محوری "بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان" گرامی داشته می‌شود.