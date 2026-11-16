حجت‌الاسلام والمسلمین سید قریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور در صداوسیمای مرکز کردستان از ساختمان و بخش‌های آسیب‌دیده این مرکز در جریان حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام قریشی در این بازدید با اشاره به تداوم فعالیت رسانه ملی در شرایط دشوار اظهار کرد: با وجود بمباران و فشار‌های فراوان دشمن، صداوسیمای مرکز کردستان با کمترین وقفه به پخش برنامه‌های خود ادامه داد و پیام ایستادگی را به جهانیان مخابره کرد.