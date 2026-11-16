مدیرکل صداوسیمای مازندران با اعلام آغاز رویداد رسانه‌ای «مازندران جان» در شهرستان آمل، از اجرای برنامه‌ای جامع برای معرفی توانمندی‌های چندگانه این منطقه از هفتم تا سیزدهم آذرماه خبر داد. این رویداد با هدف استفاده از قدرت رسانه ملی، بستری برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری آمل و ایجاد فرصت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

داود سیروس، در نشست هماهنگی این رویداد با تأکید بر ابعاد استراتژیک این برنامه اظهار داشت: رویداد ملی "ایران‌جان" با محوریت عدالت‌گستری رسانه‌ای شکل گرفته است. ما در قالب رویداد شهرستانی "مازندران جان"، تصمیم گرفتیم در مرحله نخست، تمرکز را بر ظرفیت‌های هر شهرستان بگذاریم تا هر منطقه فرصت داشته باشد داشته‌ها و توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد خود را به‌صورت مستقل در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد که آمل به عنوان نخستین مقصد این طرح، از هفتم تا سیزدهم آذر، میزبان تیم‌های تولیدی خواهد بود تا از طریق برنامه‌های متنوع تلویزیونی، بخش‌های مختلف این شهرستان را معرفی کند.

سیروس با اشاره به جایگاه اثرگذار آمل در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: هدف ما صرفاً نمایش جاذبه‌های طبیعی و تاریخی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم توانمندی‌های تولیدی، ظرفیت‌های کشاورزی، فرصت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های اشتغال‌زایی آمل را به‌طور شایسته به تصویر بکشیم.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های کلیدی این رویداد، ایجاد شناخت دقیق برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. معرفی گسترده توانمندی‌ها، زمینه‌ساز توجه مخاطبان و جذب سرمایه برای فعالیت در این منطقه خواهد بود.

مدیرکل صداوسیمای مازندران با تشکر از همراهی مسئولان محلی، اعلام کرد که پس از اجرای برنامه در آمل، شهرستان‌های بابل، بابلسر و تنکابن در مراحل بعدی میزبان این رویداد خواهند بود. وی تأکید کرد که این روند به‌تدریج در تمام ۲۲ شهرستان استان ادامه خواهد یافت تا در نهایت، مقدمات لازم برای اجرای رویداد ملی «ایران‌جان، مازندران ایران» در سال آینده فراهم شود.

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، با استقبال گسترده از اجرای رویداد رسانه‌ای «ایران‌جان، مازندران ایران»، این برنامه را بستری بی‌بدیل برای معرفی ظرفیت‌های چندگانه و مفاخر شهرستان به مخاطبان سراسر کشور و جهان دانست.

وی تأکید کرد که این رویداد می‌تواند موتور محرک رونق گردشگری و اقتصاد آمل باشد.

بیژن پولادی فرماندار ویژه شهرستان آمل با اعلام آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها برای همکاری در اجرای برنامه رسانه‌ای «ایران‌جان، مازندران ایران» گفت: این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و مفاخر شهرستان آمل در سطح ملی است و همه مجموعه‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از این برنامه پای کار خواهند بود.