با ۱۰ اداره و دستگاه دولتی استان اصفهان به‌دلیل روشن کردن سامانه‌های گرمایشی پیش از موعد مقرر، برخورد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: بر اساس دستورالعمل مدیریت مصرف گاز، دستگاه‌های دولتی تا اول دی مجاز به استفاده از سامانه‌های گرمایشی نیستند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۰ دستگاه دولتی برخلاف زمان‌بندی تعیین‌شده، سامانه‌های گرمایشی خود را روشن کرده بودند که با آنها برخورد شد.

ابراهیم محسنی هماگرانی با اشاره به زمان مجاز استفاده از وسایل گرمایشی گفت: مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از ۱۵ آذر و سایر دستگاه‌های دولتی و ساختمان‌های عمومی از اول دی مجاز به استفاده از سامانه‌های گرمایشی هستند و حداکثر دمای مجاز نیز ۱۸ درجه سانتی‌گراد تعیین شده است.

وی افزود: در مراکز تجاری مشمول، رعایت دمای حداکثر ۱۸ درجه و استفاده از وسایل گرمایشی تا ساعت ۱۸ مجاز است ودر مساجد و حسینیه‌ها نیز وسایل گرمایشی باید یک ساعت پیش از آغاز مراسم روشن و یک ساعت پس از پایان آن خاموش شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان رعایت این ضوابط را برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز در فصل سرد ضروری دانست.