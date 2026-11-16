رونمایی از شعار هفته بسیج ۱۴۰۵ و پرچم اهدایی مقام معظم رهبری در سبزوار

مراسم رونمایی از شعار هفته بسیج سال ۱۴۰۵ و پرچم اهدایی از سوی مقام معظم رهبری به تجمعات شهرستان سبزوار، با حضور آحاد مردم غیور و ولایت‌مدار سبزوار، برگزار شد