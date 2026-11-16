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مراسم رونمایی از شعار هفته بسیج سال ۱۴۰۵ و پرچم اهدایی از سوی مقام معظم رهبری به تجمعات شهرستان سبزوار، با حضور آحاد مردم غیور و ولایتمدار سبزوار، برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، سرهنگ پاسدار محمد رامشینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سبزوار گفت:حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، نشانه پیوند عمیق مردم سبزوار با آرمان های نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
در این مراسم، شعار هفته بسیج ۱۴۰۵ با عنوان «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان است» نیز رونمایی شد.
شرکت کنندگان در این آیین بر جایگاه والای بسیج در دفاع از ارزش های انقلاب و خدمت به مردم تاکید کردند.