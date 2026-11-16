به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور بیان داشت: در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان و افزایش ضریب اطمینان از کیفیت کالا‌های موجود در بازار، طرح تشدید بازرسی و پایش بازار (طرح طاها) از ابتدای سال ۱۴۰۵ با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت گسترده توسط کارشناسان و بازرسان این اداره‌کل در سراسر استان اجرا شد و تاکنون ۵ هزار و ۲۵۲ مورد بازرسی از اصناف و واحد‌های توزیعی انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، کالا‌های مشمول استاندارد اجباری عرضه‌شده در بازار از جمله مواد غذایی، لوازم یدکی، شوینده‌ها، فرآورده‌های سلولزی، لوازم برقی، مصالح ساختمانی و سایر اقلام پرمصرف مورد بازرسی، نمونه‌برداری و ارزیابی انطباق با استاندارد‌های ملی قرار می‌گیرند.

قیصی پور تصریح کرد: در صورت مشاهده عرضه کالای فاقد پروانه استاندارد، دارای پروانه ابطال یا تعلیق‌شده و یا دارای مغایرت کیفی، ضمن توقیف و جمع‌آوری فرآورده، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل پرونده تخلف و معرفی واحد متخلف به مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.