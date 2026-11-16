رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تعیین تکلیف ۲۰ پرونده مربوط به درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی در شورای هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد سلطانی‌کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت مدیریت و بهره‌برداری صحیح از اراضی ملی و دولتی گفت: واگذاری بهینه و هدفمند این اراضی، یکی از ابزار‌های مهم در مسیر توسعه بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان است.

او افزود: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط بخش تولید، درخواست‌های واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و زمینه برای بهره‌برداری اصولی و اقتصادی از اراضی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: نشست شورای هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین استان برگزار شد و در این نشست، ۲۰ پرونده مربوط به درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی بررسی و تعیین تکلیف شد.

سلطانی‌کاظمی گفت: تمامی پرونده‌ها پس از بررسی و با در نظر گرفتن موازین شرعی و قوانین و مقررات جاری ارزیابی شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.