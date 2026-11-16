شبکه نمایش سیما امشب دوشنبه ۲۵ آبان، فیلم‌های سینمایی «گلوگاه» و «برایان و چارلز» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «گلوگاه» به کارگردانی و نویسندگی محمدابراهیم معیری و تهیه‌کنندگی جهانگیر کوثری، ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

این فیلم روایتی از زندگی مردمی است که در مسیر سفر‌های جاده‌ای از کنارشان عبور می‌کنیم.

هادی دیباجی، لادن مستوفی، کامران تفتی، سیامک اطلسی و علیرضا اوسیوند از بازیگران این فیلم هستند.

«گلوگاه» در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو نیز حضور داشته است.

همچنین فیلم سینمایی «برایان و چارلز» به کارگردانی جیم آرچر، محصول ۲۰۲۲، ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

این فیلم داستان برایان، مخترعی را روایت می‌کند که در پی تنهایی و گذراندن دوره‌ای دشوار، برای خود رباتی می‌سازد تا همدمش باشد. دیوید ارل، کریس هی‌وارد، لوئیز بریلی، جیمی میچی و نینا سوسانیا در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.