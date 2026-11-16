به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرید محبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارائه خدمات حداکثری به نیازمندان، اظهار کرد: پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت به مدت پنج هفته، با بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر امداد، مراکز نیکوکاری، خیران و تشکل‌های مردمی در سراسر استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این پویش تمامی نیازمندان اعم از مددجویان تحت پوشش و غیر تحت پوشش هستند، افزود: پیش‌بینی شده است با مشارکت خیران، ۵ هزار بسته معیشتی با ارزش تقریبی هر بسته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تأمین و توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای طبخ و توزیع ۵۰۰ هزار دست غذای گرم با اولویت مناطق محروم و روستایی خبر داد و گفت: در این راستا آشپزخانه‌هایی در سطح شهرستان‌ها فعال خواهند شد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانواده‌های نیازمند، تصریح کرد: از مردم و خیران دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این پویش، زمینه تعمیر یا تأمین لوازم ضروری زندگی این عزیزان را فراهم کنند.

محبی با بیان اینکه ۱۹ دفتر کمیته امداد، ۱۴۶ مرکز نیکوکاری و مساجد پای کار، بازوان اجرایی این پویش هستند، یادآور شد: در زمان حاضر ۳۷ هزار خانوار شامل ۷۳ هزار نفر در استان بوشهر زیر پوشش حمایت‌های مستمر کمیته امداد قرار دارند.

وی در پایان، شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۰۳۳۰۷ را جهت دریافت کمک‌های نقدی مردم نیکوکار استان بوشهر اعلام کرد.