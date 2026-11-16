به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: کادر درمان با تمام ظرفیت مشغول ارائه خدمات به مصدومان است و برای پیگیری وضعیت بستری‌شدگان در بیمارستان‌های دزفول نیز هماهنگی‌های لازم با استاندار خوزستان انجام شده است.

وی درباره علت وقوع سانحه افزود: کارشناسان پلیس‌راه ابعاد حادثه را بررسی می‌کنند و پس از نهایی شدن نتایج، علت آن به‌صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌های استان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۵۷ کیلومتر از راه‌های استان چهارخطه شده و بهسازی و اصلاح مشخصات فنی دیگر مسیر‌ها نیز در دست انجام است.

در حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران در محور دشت‌عباس ـ مورموری، ۱۳ نفر جان باختند و ۱۸ نفر مصدوم شدند.