به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، قنبر نارویی گفت: با توجه به سطح زیر کشت ۶۵۰ هکتاری و پیش‌بینی عملکرد ۷۰۰ کیلوگرم در هر هکتار، انتظار می‌رود در مجموع بیش از ۴۵۵ تن محصول چای ترش از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی همچنین از احداث یک کارگاه بسته‌بندی چای ترش در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در حال احداث است و برای تکمیل و راه‌اندازی آن، نیازمند حمایت و همراهی دستگاه‌های دولتی و تخصیص ۲ میلیارد تومان تسهیلات هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان افزود: راه‌اندازی این کارگاه می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و بسته‌بندی چای ترش، ارتقای ارزش افزوده محصول و ایجاد فرصت‌های اشتغال در شهرستان داشته باشد و زمینه عرضه محصول دلگان با بسته‌بندی مناسب به بازار‌های مصرف را فراهم کند.