ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از صادرات یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۶۸۱ هزار دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۴۶ هزار تُن از گمرکات این استان در هفت ماهه سال جاری به ۸۰ کشور جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی‌اصغر عباس‌زاده اظهار کرد: ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش و وزن صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است که این کاهش یک‌درصدی، نشان‌دهنده حرکت صادرات آذربایجان شرقی به سمت کالا‌های با ارزش‌افزوده بالاتر است.

وی افزود: گمرک تبریز با صادرات ۷۶۲ میلیون و ۲۶۴ هزار دلار کالا به وزن ۸۴۲ هزار تن، معادل ۵۶ درصد از ارزش و ۴۱ درصد از وزن کل صادرات استان را به خود اختصاص داده و رتبه نخست را کسب کرده است.

عباس زاده اضافه کرد: پس از آن گمرک سهلان با ۲۲۷ میلیون و ۹۰۹ هزار دلار و گمرک جلفا با ۱۹۶ میلیون و ۱۲۵ هزار دلار در جایگاه‌های دوم و سوم صادرات آذربایجان شرقی قرار گرفتند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین به آمار واردات نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۳۴۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۸۳۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است بر این اساس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان با ۴۵۸ میلیون و ۲۷۴ هزار دلار و گمرک منطقه آزاد ارس ـ جلفا با ۳۵۱ میلیون و ۴۵۱ هزار دلار، بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص دادند.

عباس زاده همچنین از واردات بیش از ۹۸ هزار تن کالای اساسی به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیون دلار خبر داد.

مدیر کل گمرک تبریز، همچنین با اشاره به ترانزیت کالا از گمرکات آذربایجان شرقی اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال جاری بیش از ۵۰۵ هزار تُن کالا از مبدأ گمرکات آذربایجان شرقی به سایر مرز‌های کشور ترانزیت شده است.

وی همچنین به عملکرد گمرکات استان در حوزه خدمات مسافری نیز اشاره کرد و افزود: در هفت ماهه سال جاری ۱۴۸ هزار مسافر ورودی و ۱۵۰ هزار مسافر خروجی از خدمات و تشریفات گمرکی در گمرکات استان بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل گمرک تبریز در پایان با اشاره به وصول ۱۸۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال درآمد و واریز آن به خزانه در این مدت (هفت ماهه سال جاری)، از رشد ۱۶۹ درصدی درآمد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

آذربایجان شرقی با برخورداری از چهار اداره کل گمرک در تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز، علاوه بر ۲ واحد گمرکی در مراغه و خداآفرین، از دفاتر تخصصی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر و شهر بناب نیز بهره‌مند است که بستر مناسبی برای تسهیل تجارت در شمال‌غرب کشور فراهم کرده است.