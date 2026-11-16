حریفان ٣ ملی پوش ایران بر اساس گروه بندی جدول اصلی مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان، مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان به میزبانی هند در حال برگزاری است.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی ملی پوشان اسنوکر ایران در بخش مردان این رقابت‌ها هستند که از جدول اصلی وارد مسابقات می‌شوند.

بر اساس گروه بندی انجام شده برای جدول اصلی، امیر سرخوش در گروه G با هشام شاوکی از مصر، کریشه گوربائنی از هند و لکسمن روات از هند رقابت می‌کند.

شاهین سبزی در گروه E رقابت خواهد کرد. پنکاج ادوانی از هند، پیوش کوشوا‌ها از هند و میشائیل منگوریو از فیلیپین حریفان سبزی در این گروه هستند.

در گروه H مسابقات هم امیر قره گوزلو با مالکیت ساین از هند، فونگ وک وای از هنگ کنگ و تا‌ها ایرشا از سریلانکا رقابت خواهد داشت.

دیدار نخست ملی پوشان اسنوکر ایران در جدول اصلی سه شنبه (٢٦ آبان) برگزار می‌شود. این مرحله از مسابقات در ١٢ گروه برگزار خواهد شد.