مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ثبت نام دانش آموزان جامانده برای سال تحصیلی جاری تا پیش از برگزاری امتحانات نوبت اول در مدارس انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا افزود: ثبت نام این دانش آموزان درحال انجام است و طبق آخرین آمار‌ها تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۵ هزار دانش آموز در مدارس پایتخت ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت: این رویکرد برای توجه به اهمیت آموزش و تحصیل دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته تا همه دانش آموزان بتوانند در این بازه زمانی ثبت نام خود را برای حضور در کلاس درس قطعی کنند.

پارسا همچنین درباره برنامه‌های توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق پرتراکم شهر تهران نیز گفت: مناطقی که با تراکم بالای دانش‌آموزان و سرانه پایین فضای آموزشی مواجه هستند، در اولویت برنامه‌های ساخت مدارس قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مناطق پرتراکم پایتخت گفت: مناطقی از جمله ۹، ۲۱، ۱۷، ۱۸ و ۱۵ به دلیل نیاز بیشتر به فضای آموزشی، در شمار مناطق هدف برای اجرای اقدامات ویژه در حوزه مدرسه‌سازی قرار دارند.

به گفته وی، اولویت‌بندی ساخت مدارس در این مناطق در چارچوب نهضت مدرسه‌سازی تعریف شده و اقدامات مربوط نیز به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.