به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: در پی پیگیری‌های بازرسی کل استان البرز و فرمانداری ساوجبلاغ و با هماهنگی دستگاه قضایی، مدیریت جهاد کشاورزی ساوجبلاغ ، عملیات گسترده‌ای را برای برخورد با متخلفان و اجرای احکام قانونی مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در روستای کرگلین از توابع بخش مرکزی اجرا کرد.

موسوی افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی، رئیس امور اراضی، مسئولان حقوقی و حراست جهاد کشاورزی و عوامل انتظامی و در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

وی گفت: در جریان این اقدام، ۲۵ قطعه زمین که به‌صورت غیرمجاز تفکیک و آماده ساخت‌وساز شده بود، پاکسازی شد. همچنین ۲۵ مورد دیوارکشی و تفکیک اراضی به مساحت ۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع و ۱۲ بنای غیرمجاز به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع تخریب شد.

وی افزود: رفع تصرف از ۸ مورد احداث راه و جاده غیرمجاز به مساحت ۸ هزار و ۱۰۰ مترمربع، تخریب ۱۰ مورد محوطه‌سازی به مساحت ۳ هزار مترمربع و جمع‌آوری دپوی مصالح ساختمانی در ۱۱ مورد به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع از دیگر اقدامات انجام‌شده در این عملیات بود که مجموع این اقدامات به آزادسازی ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ انجامید.