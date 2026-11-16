به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول برگزاری دوازدهمین نشست عمومی قرارگاه مردمی جهاد ترکیبی، گفت: در این نشست، موضوعات متعددی از جمله بررسی مرز‌های فقهی مربوط به سلاح هسته‌ای اعم از تولید، نگهداری و کاربرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین تبیین جغرافیای واژگان رهبر انقلاب سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و تحلیل راهبردی ابعاد جنگ ترکیبی و نامتقارن در ۸ ماهه اخیر را از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست برشمرد.

محمدرضا احمدی، با اشاره به ضرورت بازسازی نهضت جهاد تبیین افزود: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، ما باید از جهاد ترکیبی مردمی بهره بگیریم.