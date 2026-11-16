به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، جواد ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست امنیت غذایی و ظرفیت‌های دام سنگین که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بنیادین دامداری‌ها در تامین امنیت غذایی، مساعد بودن زمینه فعالیت تولیدی این صنعت را ضروری خواند و گفت: ساختار اقتصادی و روش‌های مدیریتی در سال‌های اخیر باعث شده که در برخی صنایع، فعالیت تولیدی نسبت به فعالیت‌های واسطه‌ای پر ریسک‌تر و کم سودتر شود، به گونه‌ای که اکنون ورود به بازار توزیع و فروش به مراتب جذابتر از سرمایه گذاری در بخش تولید همان محصولات است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران کاهش تولید شیر را یکی از نتایج وضعیت ناعادلانه در زنجیره تولید تا مصرف لبنیات عنوان کرد و افزود: تولید شیر که پیش‌تر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن عنوان می‌شد، اکنون به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاهش یافته است. در همین شرایط، کارخانه‌های آرد در عرضه سبوس به دامداران محدودیت ایجاد می‌کنند و قیمت آن نیز روزانه حدود ۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ بدون اینکه نظارت مؤثری بر این بازار وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: صنایع لبنیات شیر دامدار را کیلویی حدود ۶۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، اما پول آن را سه تا چهار ماه بعد می‌پردازند. دامدار برای تأمین خوراک دام و خرید نهاده‌ها به نقدینگی نیاز دارد و وقتی مطالباتش پرداخت نمی‌شود، ناچار است برای تأمین سرمایه در گردش به واردکنندگان نهاده مراجعه کند و ماهانه ۷ تا ۸ درصد کارمزد بپردازد.

ابراهیمی با بیان اینکه این شرایط مستقیماً هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد، گفت: افزایش هزینه‌های تولید در نهایت خود را در سفره مردم نشان می‌دهد؛ چراکه وقتی تولیدکننده برای تأمین نقدینگی مجبور به پرداخت چنین هزینه‌هایی است، طبیعی است که قیمت تمام‌شده محصولات افزایش یابد و قدرت خرید مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا کند.

فاصله قیمت شیر از دامداری تا بازار؛ حلقه مفقوده نظارت

نماینده اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران با انتقاد از فاصله قیمت خرید شیر خام از دامدار و قیمت محصولات لبنی در بازار اظهار داشت: شیر با چربی حدود ۳.۲ درصد از دامدار کیلویی ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، اما محصولات فرآوری‌شده با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

وی با اشاره به عرضه برخی محصولات لبنی در بسته‌بندی‌های ۲۰۰ سی‌سی با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان افزود: اگر قیمت این محصول را به معادل هر لیتر محاسبه کنیم، به حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که شیر خام با تمام هزینه‌ها و زحمات دامدار، کیلویی حدود ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود.

ابراهیمی تأکید کرد: به جای آنکه اختلاف قیمت میان خرید شیر از دامدار و عرضه محصولات لبنی در بازار بررسی و مدیریت شود، صرفاً بر این موضوع تأکید می‌شود که قیمت شیر افزایش پیدا نکند. در حالی که باید زنجیره تولید، فرآوری و توزیع به‌صورت دقیق مورد نظارت قرار گیرد.

تولیدکننده با حاشیه سود ۷ درصدی زیر فشار هزینه‌ها

وی با اشاره به هزینه‌های متعدد تولید در واحد‌های دامداری گفت: تأمین خوراک، برق، سوخت، آب، حمل‌ونقل، مسائل بهداشتی و تلفات دام، تنها بخشی از مشکلات دامداران است. تولید شیر فرآیندی پیچیده و پرهزینه است و نمی‌توان آن را با فعالیت‌هایی که هزینه و ریسک بسیار کمتری دارند مقایسه کرد.

او افزود: دامداری که با این حجم از هزینه و ریسک فعالیت می‌کند، با حاشیه سودی حدود ۷ درصد مواجه است و عملاً در معرض ورشکستگی قرار دارد.

هشدار درباره تضعیف صنعت دامپروری و موانع صادرات

ابراهیمی با اشاره به جایگاه صنعت دامپروری ایران در تولید شیر گفت: اینکه کشور توانسته از یک واردکننده محصولات لبنی به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل شود، حاصل بیش از ۳۰ سال تلاش دامداران و سرمایه‌گذاری در این صنعت است.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره جایگاه ایران در تولید شیر جهان، این دستاورد را ارزشمند دانست و تصریح کرد: در کنار ظرفیت بالای تولید، موانع متعددی نیز بر سر راه صادرات محصولات دامی و لبنی وجود دارد که باید برطرف شود.

وی نسبت به تداوم سیاست‌هایی که به گفته او زمینه تضعیف تولید داخلی و تقویت واردات را فراهم می‌کند، هشدار داد و خواستار توجه جدی مسئولان به منافع تولیدکنندگان شد.

مطالبه حضور نمایندگان دامداران در تصمیم‌گیری‌ها

نماینده اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران با اشاره به پیگیری مشکلات دامداران در جلسات ستاد تنظیم بازار، مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری گفت: بار‌ها مشکلات را مطرح کرده‌ایم، نامه نوشته‌ایم و پیگیری کرده‌ایم، اما تاکنون پاسخ و نتیجه مؤثری دریافت نکرده‌ایم.

ابراهیمی با بیان اینکه نماینده تشکل‌های دامداری کشور است، اظهار داشت: من نماینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دامدار، ۶۷۵ شرکت تعاونی دامداری و ۳۴ اتحادیه استانی هستم و وظیفه دارم بدون تعارف از حقوق و مطالبات این تولیدکنندگان دفاع کنم.

وی در پایان از مسئولان خواست ضمن رسیدگی به مشکلات تأمین نهاده، قیمت سبوس، تأخیر در پرداخت مطالبات شیر و هزینه‌های تولید، زمینه حضور نمایندگان واقعی دامداران در جلسات تخصصی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این صنعت را فراهم کنند.

ابراهیمی تأکید کرد: نمی‌توان پشت در‌های بسته برای تولیدکنندگان تصمیم گرفت، اما نمایندگان همان تولیدکنندگان را در جلسات تصمیم‌گیری حضور نداد. دامدار باید بتواند از حقوق خود دفاع کند و در برابر تصمیماتی که مستقیماً بر آینده فعالیت و سرمایه‌گذاری او تأثیر می‌گذارد، صدای مستقلی داشته باشد.