وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت استعدادسنجی و آموزش مدیران آینده نظام سلامت، گفت: پذیرش مسئولیت مدیریتی باید پس از ارزیابی چندبعدی و کسب آمادگی لازم انجام شود؛ چراکه آزمون دانشی به‌تنهایی برای سنجش توانایی افراد کافی نیست.

ظفرقندی: انتخاب مدیران سلامت باید بر پایه استعداد، مهارت و انگیزه خدمت باشد

ظفرقندی: انتخاب مدیران سلامت باید بر پایه استعداد، مهارت و انگیزه خدمت باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در مراسم افتتاح برنامه تربیت مدیران آینده نظام سلامت، این برنامه را اقدامی ارزشمند و مرتبط با سلامت مردم دانست و گفت: مدیریت در حوزه سلامت به دلیل حساسیت و مسئولیت ویژه آن، با بسیاری از حوزه‌های دیگر تفاوت دارد.

او استعدادسنجی را نخستین گام در تربیت مدیران دانست و افزود: باید مشخص شود هر فرد برای چه مسئولیتی توانایی و استعداد دارد، ممکن است فردی برای یک جایگاه مدیریتی مناسب نباشد، اما در حوزه‌ای دیگر بتواند زمینه‌ساز تحول و پیشرفت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به پیامد‌های انتصاب افراد بدون آمادگی لازم گفت: انتخاب مدیران باید در فضایی مبتنی بر رقابت سالم انجام شود. افراد لازم است مراحل آموزشی و ارزیابی را بگذرانند و پس از کسب آمادگی، مسئولیت بپذیرند. واگذاری مسئولیت به فردی که برای آن آموزش ندیده، می‌تواند به تصمیم‌ها و اظهارنظر‌هایی منجر شود که با واقعیت‌های اجرایی و توان مجموعه همخوانی ندارد.

ظفرقندی تأکید کرد که ارزیابی مدیران نباید به سنجش دانش محدود شود و گفت: مهارت، خلاقیت، نوآوری و انگیزه افراد نیز باید بررسی شود. به گفته او، ارزیابی توانایی افراد در موقعیت‌های عملی و دشوار اهمیت دارد؛ همان‌طور که در حوزه جراحی، دانش نظری به‌تنهایی برای سنجش مهارت کافی نیست و توانایی تصمیم‌گیری و حفظ تمرکز در شرایط پراسترس نیز باید ارزیابی شود.

او با اشاره به تجربه ارزیابی مهارت‌های عملی جراحی افزود: در این ارزیابی‌ها، تمرین‌هایی طراحی می‌شد تا نحوه انتخاب و استفاده از ابزار، فاصله بخیه‌ها و چگونگی گره‌زدن افراد سنجیده شود. گاهی نیز از نمونه‌های بافتی استفاده می‌شد تا توانایی عملی افراد در شرایطی نزدیک به واقعیت بررسی شود.

خلاقیت و انگیزه، شاخص‌های مدیریت اثربخش

وزیر بهداشت خلاقیت و نوآوری را از دیگر معیار‌های ارزیابی مدیران دانست و گفت: عملکرد مدیران باید در طول دوره مسئولیت نیز سنجیده شود. ممکن است دو مدیر مسئول اداره بیمارستان‌هایی با شرایط مشابه باشند، اما یکی با استفاده از ظرفیت‌های موجود عملکرد مجموعه را بهبود دهد و دیگری تنها روند‌های گذشته را ادامه دهد.

ظفرقندی استفاده بهتر از ظرفیت بیمارستان‌ها، از جمله افزایش بهره‌گیری از تخت‌ها، و نظارت بر فرایند‌هایی مانند مدیریت پسماند را از جمله زمینه‌هایی برشمرد که به شناسایی مسئله، برنامه‌ریزی و پیگیری مدیران نیاز دارد و افزود: مدیریت اثربخش صرفاً با حضور در محل کار و ادامه روال‌های پیشین محقق نمی‌شود و به انگیزه و توانایی ایجاد تغییر نیاز دارد.

او انگیزه خدمت به مردم و تلاش برای رشد فردی را نیز از شاخص‌های مهم انتخاب مدیران عنوان کرد و گفت: مدیر باید برای ارتقای توانایی‌های خود و بهبود عملکرد مجموعه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده دارد، تلاش کند.

برنامه تربیت مدیران آینده نظام سلامت صبح دوشنبه ۲۵ آبان، با حضور وزیر بهداشت، معاون درمان و معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه افتتاح شد.