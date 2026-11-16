مستند «نجات سوسنگرد» با روایت یکی از عملیات‌های موفق ایران در دوران دفاع مقدس و چگونگی آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن نیرو‌های اشغالگر بعثی، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «نجات سوسنگرد» به بازخوانی یکی از عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس اختصاص دارد؛ عملیاتی که با آزادسازی سوسنگرد و عقب‌راندن نیرو‌های اشغالگر بعثی، نقطه عطفی در روند تحولات جنگ به شمار می‌آید.

این مستند با مرور ابعاد و اهمیت عملیات نجات سوسنگرد، به نقش آن در تغییر وضعیت جبهه‌ها و تحولات بعدی جنگ می‌پردازد.

مستند «نجات سوسنگرد» امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.