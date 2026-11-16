پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت سازه‌های هیبریدی پیشرفته برای افزایش قابلیت جذب انرژی در تصادفات جاده‌ای شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: پژوهشگران دانشکده مهندسی خودرو این دانشگاه، در تازه‌ترین دستاورد علمی خود، راهکار کارآمدی را برای ارتقای قابلیت جذب انرژی در سازه‌های خودرویی ارائه دادند.

نتایج این پژوهش با عنوان «بررسی قابلیت تحمل تصادف لوله‌های هیبریدی آلومینیوم/CFRP زیست‌الهام تحت بارگذاری جانبی» در نشریه معتبر Mechanics of Advanced Materials and Structures منتشر شده است.

این طرح تحقیقاتی به سرپرستی دکتر حامد سعیدی گوگرچین (دانشیار دانشکده مهندسی خودرو) و با همکاری مهندس فرهاد لطیف‌زاده و دکتر علی کشاورزی به انجام رسیده است.

با توجه به پیچیدگی چالش‌های ایمنی در تصادفات جاده‌ای، به‌ویژه در شرایط «بارگذاری جانبی» (Lateral Loading)، سازه‌های فلزی مرسوم به دلیل محدودیت در جذب انرژی و کمانش‌های زودهنگام، اغلب برای شرایط تصادف جانبی بهینه نیستند.

در این مطالعه، محققان با تلفیق دانش مهندسی خودرو و الگو‌های «زیست‌الهام» (Bio-inspired)، سازه‌های هیبریدی نوینی متشکل از لوله‌های آلومینیومی و فیبر کربن (CFRP) طراحی کرده‌اند که به واسطه اتصالات چسبی ساختاری، عملکردی به مراتب بالاتر از سازه‌های یکپارچه دارند.