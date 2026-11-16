تأمین آب سالم و بهداشتی عشایر سیستان و بلوچستان با توزیع ۳۵۶ دستگاه تانکر ثابت و کشنده، گامی در راستای بهبود شرایط زندگی و معیشت خانوار‌های عشایری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی خانوار‌های عشایری و دام‌های آنان و کاهش دغدغه تأمین و ذخیره‌سازی آب در مناطق عشایری، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۰ دستگاه تانکر ثابت پلی‌اتیلن و ۱۶ دستگاه تانکر کشنده به‌صورت رایگان در اختیار عشایر استان قرار گرفته است.

شیرزاد کمالی افزود: با اجرای این اقدام، ۳۵۶ خانوار عشایری از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند و امکان ذخیره‌سازی مناسب، سالم و بهداشتی آب برای مصارف شرب خانوار و دام فراهم شده است.

وی تأکید کرد: تأمین آب سالم و پایدار یکی از اولویت‌های اصلی خدمت‌رسانی به جامعه عشایری است و این اداره‌کل با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، پیگیری و اجرای برنامه‌های حمایتی در راستای بهبود شرایط زندگی و معیشت عشایر را ادامه خواهد داد.