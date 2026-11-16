سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در یادداشتی با اشاره به چالش‌های اجرای طرح ملی فیبر نوری در ایران، تأکید کرد: تمرکز بر توسعه پوشش بدون توجه به اتصال واقعی خانوارها، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشکلات تأمین مالی، مانع تحقق کامل اهداف این طرح شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت‌الاسلام میثم غلامی، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، در یادداشتی با عنوان «تجربه تلخ فیبر نوری در ایران» نوشت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده و توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، فاصله قابل توجهی میان پوشش شبکه و اتصال واقعی خانوار‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته بودند، اعلام کرد: تعداد مشترکان متصل در آن مقطع کمتر از ۲ میلیون خانوار بوده است.

غلامی، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه، تأخیر در تأمین منابع مالی و پرداخت مشوق‌ها، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف رقابت در بازار و هزینه بالای اتصال برای خانوار‌ها را از مهم‌ترین دلایل کندی اجرای این طرح برشمرد.

وی همچنین با اشاره به عبور پوشش فیبر نوری از ۱۱ میلیون خانوار و رسیدن تعداد مشترکان متصل به حدود ۲ میلیون نفر در مهرماه ۱۴۰۵، بر ضرورت تغییر رویکرد از توسعه صرف زیرساخت به افزایش اتصال واقعی، اصلاح نظام مشوق‌ها، تقویت رقابت و کاهش هزینه اتصال تأکید کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در پایان یادآور شد: ایجاد زیرساخت به‌تنهایی به معنای ایجاد ارزش اقتصادی نیست و موفقیت طرح فیبر نوری باید با میزان استفاده واقعی مردم، کیفیت خدمات و رضایت مشترکان سنجیده شود.