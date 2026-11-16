به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام باشگاه تراکتور، علیرضا بیرانوند در ۲۳ مهرماه قرارداد خود با این تیم به مدت ۳ سال تمدید کرد و سپس راهی خدمت سربازی شد. در این شرایط در اتفاقی عجیب و باورنکردنی با گذشت یک ماه از امضای قرارداد از سوی علیرضا بیرانوند، جای امضای مدیرعامل باشگاه تراکتور که در قرارداد به نام حجت کریمی ذکر شده، خالی مانده و با جدایی حجت کریمی از باشگاه تراکتور، این برگه قرارداد هم فاقد اعتبار شده است.

در برگه قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور، یک طرف قرارداد نام کریمی به‌عنوان مدیرعامل درج شده است و با جدایی او از تراکتور، باید قرارداد جدیدی برای این بازیکن تنظیم شود و به امضای مدیرعامل جدید یعنی سعید مظفری‌زاده برسد.

هرچند باشگاه تراکتور مدعی است عباس الیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور قرارداد را امضا کرده و قرارداد معتبر است، اما بیرانوند این ادعا را قبول ندارد و به نظر می‌رسد این موضوع، بیرانوند و باشگاه تراکتور را وارد یک چالش جدید خواهد کرد.