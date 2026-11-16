یازدهمین گردهمایی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با حضور مقامات عالی قضایی، نهاد‌های ناظر بر حُسن اجرای قوانین و حقوق شهروندی ۱۳ کشور عضو و ناظر از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ یازدهمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با حضور اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مقامات عالی قضایی و حقوقی، نهاد‌های ناظر بر حسن اجرای قانون و حافظان حقوق شهروندی از ۱۳ کشور عضو و ناظر از امروز در مسکو آغاز شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین گردهمایی بین‌المللی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی و دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی حضور دارد، سخنران نشست افتتاحیه این اجلاس است.

«آمبودزمان» در کشور‌های مختلف وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی را برعهده دارد و در جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.

اصغر جهانگیر در کنار بررسی راه‌های توسعه همکاری بین کشور‌های عضو با مقامات کشور‌های شرکت کننده و نیز مقامات قضایی روسیه از جمله دادستان کل و رئیس دیوان عالی روسیه مذاکره و رایزنی خواهد کرد.