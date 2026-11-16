به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجتبی مسکنی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم‌سازی امکان دسترسی عادلانه شهروندان به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، طرح تکمیل پوشش ۱۰ ایستگاه صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش استان، در فهرست پروژه‌های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد تومان) پیش‌بینی شده و مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این طرح در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات، در تحقق آن و گسترش پوشش رسانه ملی در مناطق مختلف استان مشارکت داشته باشند.

مسکنی با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای عدالت ارتباطی و رسانه‌ای تصریح کرد: تکمیل پوشش ایستگاه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، علاوه بر افزایش دسترسی مردم به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، زمینه بهره‌مندی بهتر ساکنان این مناطق از خدمات اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی در پایان خاطر نشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی فراهم کرده است تا مودیان مالیاتی با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، به‌صورت مستقیم در اجرای طرح‌های مورد نیاز استان مشارکت کنند و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشند.