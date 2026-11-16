به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهار تیم ژیمناستیک ایران در دو بخش زنان و مردان و در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان در رقابت‌های جام ورونین روسیه حضور خواهند داشت. این رقابت‌ها یکم تا پنجم آذر برگزار می‌شود.

در بخش هنری بانوان و در رده سنی جوانان، یسنا امیری و کارین کمانگر و در رده سنی بزرگسالان، پارمین روحبخش و هنگامه هادیانی ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل می‌دهند. محبوبه محمدخانی به عنوان مربی و مرجان همتی‌نژاد به عنوان سرپرست، این تیم را در جام ورونین همراهی خواهند کرد.

در بخش مردان نیز ایران با دو تیم جوانان و بزرگسالان در این مسابقات شرکت می‌کند. در رده جوانان، ارشیا پورغلام، پارسا رضاپور، راهین حسین‌پناهی و ابوالفضل تقی‌زاده به عنوان ژیمناست‌های اعزامی انتخاب شده‌اند و جلال اجلالی و محمد اصغری مسئولیت هدایت فنی این تیم را بر عهده دارند.

همچنین در ترکیب تیم بزرگسالان مردان، هومن جعفری، امیرعباس مجاهد، امیرمحمد رحمانی و امیرمحمد قربانی حضور خواهند داشت. مبین ابراهیمی و مسعود جودی به عنوان مربی و سیروان شیخ احمدی به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی می‌کنند.

اعزام چهار تیم به جام ورونین، در کنار حضور ژیمناست‌های هنری و ترامپولین در جام پیمان شانگهای، نشان‌دهنده آغاز پرتحرک برنامه‌های بین‌المللی ژیمناستیک ایران و فراهم شدن فرصت رقابت برای ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف است.