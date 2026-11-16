به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس شرفی افزود: این پل‌ها با هدف بهبود جریان عبور آب و افزایش آمادگی زیرساخت‌های جاده‌ای در برابر بارندگی و سیلاب لایروبی شده است.

وی گفت: رسوبات و مواد انباشته‌شده در دهانه پل‌ها پاکسازی شد تا ظرفیت عبور و تخلیه روان‌آب‌ها افزایش یابد و از بسته شدن مسیر جریان آب و آسیب به سازه‌ها جلوگیری شود.

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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان افزود: لایروبی دهانه پل‌ها و آب‌گذر‌ها نقش مهمی در کاهش خطر آب‌گرفتگی، حفظ پایداری سازه‌های جاده‌ای و تامین ایمنی رفت و آمد کاربران جاده‌ای دارد.

شرفی گفت: ۲۲۶ دستگاه ماشین‌آلات، ۷۶ گروه اجرایی و ۲۴۸ نیروی راهدار برای مقابله با شرایط نامساعد جوی و تامین ایمنی رفت و آمد در جاده‌های استان در حالت آماده باش است.