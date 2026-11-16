به مناسبت هفته کتاب وکتاخوانی از دو کتاب مصلحت در اندیشه فقهی امام خمینی نویسنده ام البنین سام دلیری و در خلوت بیکرانگی بررسی تطبیقی شناخت خداوند در تفسیر المیزان و الکبیرنویسنده زینب قاسمپور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدرس حوزه‌های علمیه چالوس و نوشهر، با معرفی کتاب در خلوت بیکرانگی گفت: این اثر با رویکرد تطبیقی، مبانی شناخت خداوند را در دو تفسیر «المیزان» علامه طباطبایی و «تفسیر کبیر» فخر رازی بررسی کرده و می‌تواند الگویی برای پژوهش‌های علمی و تطبیقی میان دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت بانگاه تطبیقی پرداخت.

زینب قاسم‌پوردر حاشیه نشست فرهنگی از کتاب تا مکتب در مدرسه علمیه صدیقه طاهره (س) نوشهر، با معرفی کتاب خود با عنوان «در خلوت بیکرانگی»، به تشریح موضوع و رویکرد پژوهشی این اثر پرداخت.

وی با بیان اینکه این کتاب برگرفته از رساله دکتری وی است، اظهار داشت: در این اثر، شناخت خداوند و مبانی آن با رویکرد تطبیقی در دو تفسیر «تفسیر کبیر» از مفسران اهل سنت و «المیزان» اثر علامه طباطبایی بررسی شده است.

این مدرس حوزه علمیه افزود: در این پژوهش تلاش کردم دیدگاه‌های این دو مکتب تفسیری را درباره مبانی شناخت خداوند بررسی و مقایسه کنم تا زمینه شناخت بهتر دیدگاه‌های تفسیری شیعه و اهل سنت فراهم شود.

قاسم‌پور با اشاره به زحمات انجام‌شده برای تألیف این کتاب، ابراز امیدواری کرد علاقه‌مندان و پژوهشگران با مطالعه این اثر، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره آن مطرح کنند.

وی همچنین پژوهش‌های تطبیقی میان آثار و اندیشه‌های مفسران شیعه و اهل سنت را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: جوانان و پژوهشگران می‌توانند در موضوعات مختلف، دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت را بررسی و مقایسه کنند و با ارائه نظریه و تحلیل علمی، آثار پژوهشی تأثیرگذاری تولید کنند.

امام‌جمعه مرزن آباد، در این نشت با اشاره به جایگاه علمی و خدمات مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالنبی کجوری، بر ضرورت معرفی آثار و اندیشه‌های علمای بزرگ منطقه به نسل جوان و نوجوان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام جهاندار با اشاره به ضرورت پاسداشت میراث علمی و فرهنگی عالمان دینی گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی با هدف احیای نام و یاد بزرگان علم و دین، اقدامی ارزشمند است؛ چراکه معرفی شخصیت، آثار و خدمات این علما می‌تواند برای نسل جوان و نوجوان آموزنده و الهام‌بخش باشد.

امام‌جمعه نوشهر با بیان اینکه علمای منطقه در مسیر تحصیل علم و تهذیب نفس خدمات ارزشمندی انجام داده‌اند، افزود: این بزرگان حق بزرگی بر گردن جامعه دارند و کوچک‌ترین وظیفه ما، گرامیداشت نام، یاد و آثار آنان و انتقال میراث علمی‌شان به نسل‌های آینده است.

حجت‌الاسلام جهاندار در پایان ضمن قدردانی از مدیران و دست‌اندرکاران مدرسه علمیه صدیقه طاهره (س) نوشهر برای برگزاری این نشست، از تلاش خبرنگاران در انعکاس برنامه‌های فرهنگی و علمی قدردانی کرد.