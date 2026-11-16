به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت دو ومیدانی استان گفت: در این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان محمد علی اسکندرزاده از همدان، پارسا خزایی از نهاوند، محمد مهدی رضایی و پویا الوندی از همدان، در رده سنی جوانان امیرمحمد رستمی و امیرمحمد عباسی از همدان، و در رده سنی بزرگسالان، متین شهبازی از کبودراهنگ به عنوان نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: در این مسابقات ۴۰ دونده از شهر‌های همدان، نهاوند، کبودراهنگ، تویسرکان، رزن و جورقان در مسافت‌های به ترتیب ۶ کیلومتر نوجوانان، ۸ کیلومتر جوانان و ۱۰ کیلومتر بزرگسالان در پیست تخصصی صحرانوردی شهدای ورزشکار همدان به رقابت پرداختند.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان تاکید کرد: مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور در روز‌های ۲۸ و ۲۹ آبان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استان سمنان و در منطقه توریستی چشمه علی دامغان برگزار خواهد شد.