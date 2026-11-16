به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی امروز در نشست خبری با تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی، از اجرای طرح تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی آثار بوستان کتاب و پژوهشگاه خبر داد.

علی اسکندری مدیرعامل مرکز نشر گفت: طرح تخفیف مذکور تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت. وی افزود: کتب موجود در این مجموعه، موضوعات متنوعی از جمله قرآن و حدیث، فلسفه و کلام، علوم اجتماعی، تاریخ و ادیان، زبان، هنر، ادبیات، علوم کاربردی، کتب مرجع، کودک و نوجوان، مجموعه آثار مؤلفان، فرهنگ و لغت، فقهی، تاریخ معاصر و علوم انسانی را در بر می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به طرح سفیر کتاب باش اظهار داشت: در این طرح، به علاقه‌مندانِ فعالیت‌های فرهنگی، علمی و کتاب‌خوانی، فرصت همکاری به‌عنوان سفیر فروش کتاب‌های بوستان کتاب به صورت پلکانی با ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شود