اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین و محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در کردستان، گلایه‌هایی را میان رانندگان و مسافران ورودی به استان به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای آبان ۱۴۰۵ و اختصاص سهمیه سوم با نرخ لیتری ۱۰ هزار تومان به خودرو‌های مشمول، در کنار محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، گلایه‌هایی را میان رانندگان و مسافران ورودی به استان کردستان به همراه داشته است.

بر اساس این طرح، سهمیه سوم بنزین از اول آبان‌ماه برای کارت‌های سوخت خودرو‌های مشمول در مناطق تعیین‌شده شارژ شده است. این سهمیه جایگزین سهمیه‌های قبلی نیست، بلکه امکان استفاده از بنزین با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، را از طریق کارت سوخت شخصی فراهم می‌کند.

در اجرای این طرح، استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در مناطق مشمول محدود شده و در برخی جایگاه‌ها کارت‌های آزاد جمع‌آوری شده‌اند.

همچنین ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سوم به کارت سوخت خودرو‌های مشمول اختصاص یافته است.

با وجود این، برخی رانندگان از کافی نبودن سهمیه و دشواری دسترسی به سوخت مورد نیاز خود گلایه دارند؛ موضوعی که به‌ویژه در استان کردستان، به دلیل مرزی بودن و تردد مسافران ورودی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اکنون مدیریت مصرف سوخت در کنار تأمین بنزین مورد نیاز شهروندان و مسافران، از جمله موضوعاتی است که در اجرای این طرح باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا محدودیت‌های جدید، مشکلاتی در روند سوخت‌رسانی ایجاد نکند.