سهمیه سوم بنزین از اول آبان ۱۴۰۵ برای کارت‌های سوخت شارژ شده؛ اما اجرای این طرح با محدودتر شدن استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های مناطق مشمول همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین، محدودیت‌هایی در تأمین سوخت خودروها به همراه داشته است.

در این طرح کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری و ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، به سهمیه کارت سوخت خودروهای مشمول اضافه شده است،

با این حال، برخی رانندگان از کافی نبودن سهمیه و دشواری تأمین بنزین گلایه دارند.

با توجه به مرزی بودن استان کردستان، این استان نیز در شمار مناطق مشمول اجرای طرح قرار گرفت اما حالا با گلایه‌هایی از سوی رانندگان و به ویژه مسافران ورودی به استان همراه شده است.

مدیریت مصرف سوخت و تأمین بنزین مورد نیاز مردم، دو موضوعی است که در اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.