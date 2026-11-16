فرماندار سنندج، در جلسه اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری برای حل مشکلات کشور به همدلی، همراهی و استفاده از ظرفیت‌های همه بخش‌ها نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، غریب سجادی، با اشاره به جنگ‌های تحمیلی علیه کشور افزود: دشمن در حملات خود نشان داد که هدفش ملت ایران است و در این مسیر حتی به غیرنظامیان و کودکان نیز رحم نکرد؛ ازاین‌رو دفاع از جان، مال و حیثیت همه شهروندان، فارغ از جایگاه و لباس آنان، یک وظیفه انسانی و ملی است.

فرماندار سنندج با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: از نیرو‌های خدمات رسان که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم ماندند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی متوقف شود، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

سجادی با اشاره به اقدامات عمرانی دولت در حوزه آموزش شهرستان گفت: در دولت چهاردهم، ۴۰ پروژه آموزشی در شهرستان سنندج تعریف شده که تاکنون ۱۹ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۹۰ کلاس درس به دانش‌آموزان تحویل داده شده است؛ همچنین ۲۱ پروژه آموزشی دیگر در دست اجراست که حاصل تلاش و روحیه جهادی مجموعه‌های مسئول است.

وی افزود: بسیج رسالت‌های متفاوتی بر عهده دارد و باید از همه ظرفیت‌های آن برای حل مسائل و خدمت به مردم استفاده کرد.

فرماندار سنندج در پایان با قدردانی از فعالیت‌های علمی و تخصصی مجمع بسیجیان و هیئت‌های اندیشه‌ورز، خواستار ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی و قابل اجرا به مدیران شهرستان شد و تأکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها در مسیر تصمیم‌سازی و حل مسائل شهرستان بهره گرفت و با حفظ وحدت و مشارکت مردم، برای تداوم امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی تلاش کنیم.