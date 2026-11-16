­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد سلیمانی، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای به‌روزرسانی فرایند ورود کاربران به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق گفت: بر اساس مصوبه سومین جلسه کارگروه تخصصی راهبری سامانه‌های عملیاتی صندوق، مقرر شده است زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای تغییر شیوه ورود و احراز هویت کاربران در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق فراهم شود.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در حال حاضر ورود به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری با سه روش رمز ثابت (از طریق ثبت نام)، ارسال پیامک تاییدیه به تلفن همراه و ورود سه مولفه (شماره دفترکل، شماره ملی و شماره حساب) انجام می‌شود که با اجرای این طرح روش سوم حذف و صرفا از طریق ثبت نام درسایت با وارد کردن شماره تلفن همراه که به نام ذینفع باشد و ارسال کد تاییدیه امکان ورود به درگاه خدمات الکترونیک صندوق میسر می‌گردد.

وی با بیان اینکه این تغییر شامل خدمات مختلف درگاه الکترونیکی صندوق از جمله مشاهده پروفایل، دریافت فیش حقوقی، احکام حقوقی، ثبت نام‌های اینترنتی، بیمه تکمیلی و ... خواهد بود، گفت: در شیوه جدید، کاربران با استفاده از نام کاربری و رمز عبور و همچنین کد تأیید پیامکی، فرایند احراز هویت و ورود به سامانه را انجام خواهند داد، لذا داشتن شماره تلفن همراه به نام بازنشسته یا موظف جزو الزامات امکان ورود به سامانه خدمات الکترونیک صندوق است. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده تغییرات مذکور از نیمه دوم آذرماه عملیاتی می‌شود.