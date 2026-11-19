معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اردبیل گفت: شهرداری اردبیل با هدف پیشگیری از پیامدهای احتمالی سیلاب و آب‌گرفتگی در پی هشدارهای هواشناسی، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود را برای ارتقای آمادگی شهر در برابر شرایط جوی نامساعد آغاز کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیدداود سیدعلیزاده، معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اردبیل، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه شامل پاک‌سازی، لایروبی و رفع انسداد کانال‌ها، جوی‌ها و انهار شهری جهت تسهیل جریان روان‌آب‌ها در حال اجرا است. همچنین شناسایی و ارزیابی مستمر نقاط پرخطر شهری و بررسی وضعیت دریچه‌های بازدید، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

وی افزود: مناطق پنج‌گانه شهرداری موظف به بهره‌گیری حداکثری از ماشین‌آلات، پمپ‌های تخلیه و ناوگان امدادی برای حضور سریع در نقاط حادثه‌خیز هستند؛ در این راستا، هماهنگی میان ستاد مدیریت بحران، سازمان آتش‌نشانی و سایر بخش‌های اجرایی جهت افزایش توان پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی تقویت شده است.

سیدعلیزاده با بیان این‌که در کنار این تمهیدات، همکاری شهروندان نیز یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از بروز آب‌گرفتگی‌های شهری به شمار می‌رود، اضافه کرد: از این‌رو، از شهروندان درخواست می‌شود از رهاسازی زباله، نخاله‌های ساختمانی و سایر ضایعات در جوی‌ها، کانال‌ها و مسیر‌های انتقال آب خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود در زمان بارش‌های شدید، شهروندان از تردد‌های غیرضروری در محدوده مسیل‌ها، زیرگذر‌ها و معابر مستعد آب‌گرفتگی پرهیز کرده و هرگونه مشاهده انسداد مسیر‌های هدایت آب یا بروز آب‌گرفتگی را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری اردبیل گزارش دهند.