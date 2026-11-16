معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فعال شدن ۲۰ رستوران و تهیه غذا (بیرون بر) دوستدار سلامت به منظور ترویج فرهنگ تغذیه سالم و کاهش بار بیماری‌های غیر واگیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: در راستای کاهش بار بیماری های غیر واگیر به ویژه قلبی، عروقی راه اندازی رستوران هایی که گزینه سالم تر برای تغذیه افراد را ارائه دهند بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: چهار واحد رستوران و تهیه غذای دوستدار سلامت در غرب اهواز، سه واحد در شرق اهواز، ۲ واحد در امیدیه، سه واحد در اندیمشک، و در رامهرمز، باغملک، باوی، دزپارت، دشت آزادگان ، صیدون، کارون و ماهشهر هر کدام یک واحد فعال شده است.

دکتر شریفی در ادامه به افزایش تعداد مشاوره تخصصی تغذیه از ۷۵ هزار و ۱۳۳ نفر به ۸۵ هزار و ۱۹۶ نفر توسط کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان در پایگاه‌ها و خانه های بهداشت خبر داد و تاکید کرد: لازم است افراد مبتلا به چاقی، لاغری، دیابت، فشارخون بالا، چربی خون بالا، مادران باردار با وزن گیری نامطلوب به کارشناسان تغذیه ارجاع شوند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: طراحی و تولید پوسترهای آموزشی با هدف ارتقای سواد تغذیه‌ای و ترویج رفتارهای سالم آموزش تغذیه یکی از راهکارهای موثر در ارتقای سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها و اصلاح رفتارهای غذایی نامناسب به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: در این راستا، تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف جمعیتی و انتقال مفاهیم علمی به زبانی ساده، جذاب و کاربردی، نقش مهمی در افزایش آگاهی و توانمندسازی افراد برای انتخاب‌های غذایی سالم‌تر دارد که بر همین اساس، ۱۲ پوستر آموزشی توسط گروه بهبود تغذیه جامعه، طراحی و تولید شد.

شریفی اضافه کرد: در تهیه این مجموعه تلاش شد با توجه به نیازهای آموزشی گروه‌های هدف، به‌ویژه کودکان، نوجوانان، مادران باردار و خانواده‌ها، از پیام‌های آموزشی کوتاه، قابل‌فهم و توصیه‌های عملی برای تسهیل انتقال مفاهیم تخصصی تغذیه و ترویج رفتارهای سالم استفاده شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: این مجموعه شامل مواردی از جمله اصلاح باورهای نادرست تغذیه‌ای با تاکید بر مخاطرات مصرف نمک‌های رنگی و نمک‌های دریایی تصفیه‌نشده، ارتقای سلامت کودکان با محوریت تغذیه متعادل و نقش خانواده و مدرسه در شکل‌گیری عادات سالم، پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها در نوجوانان با تمرکز بر اهمیت مکمل‌یاری آهن و ویتامین D و افزایش آگاهی و مشارکت در برنامه‌های مکمل‌یاری و آموزش تغذیه در شرایط بحران با محوریت اصول تغذیه سالم، تغذیه مادران باردار و کودکان، انتخاب و نگهداری مواد غذایی مناسب و توصیه‌های تغذیه‌ای در بیماری‌های گوارشی است.

براساس این گزارش بیماری‌های غیرواگیر از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت به شمار می‌روند و اصلاح الگوی تغذیه، ترویج مصرف غذاهای سالم و افزایش آگاهی عمومی از راهکارهای موثر در پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی است.

توسعه رستوران‌های دوستدار سلامت، گسترش خدمات مشاوره تخصصی تغذیه و آموزش گروه‌های مختلف جمعیتی از جمله اقدامات حوزه بهداشت خوزستان در راستای ارتقای سلامت تغذیه‌ای جامعه است.