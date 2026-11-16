استاندار خراسان شمالی گفت: با برندسازی، صنعتی سازی زعفران به پیشران توسعه استان تبدیل می‌شود و دو واحد بورس زعفران نیز در شیروان و گرمه در حال شکل گیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در جشنواره دانش بنیان زعفران در شهرستان فاروج گفت: موضوع زعفران در اقتصاد استان می‌تواند پیشران توسعه خراسان شمالی باشد و باید به جد در این موضوع مهم برندسازی کنیم، از سامانه‌های سنتی فاصله بگیریم و صنعتی سازی را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: بار اصلی کار زعفران بر عهده بانوان است و باید مراقب فرصت‌های شغلی باشیم.

وی با اشاره به تشکیل بورس زعفران افزود: تشکیل بورس زعفران از خلأ‌های جدی بود و دو واحد بورس زعفران در حال شکل گیری است؛ یکی در شهرستان شیروان و یکی در گرمه که کشاورزان باید محصول خود را به بورس زعفران تحویل دهند تا دغدغه فروش محصول به پایین‌ترین قیمت را نداشته باشند و سفره شان بزرگ‌تر شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ورود شرکت‌های دانش بنیان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی باید ورود شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار قرار دهد تا از خام فروشی فاصله بگیریم.

وی ادامه داد: فرآوری و تولید محصول با ارزش افزوده را کشور نیازمند است و فقط تولید زعفران ملاک نیست، بلکه مشتقات آن مهم است که باید استخراج شود تا بازار و سبد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

نوری در ادامه با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی استان گفت: در خراسان شمالی ۴۲۳ گونه دارویی داریم که این یک فرصت طلایی است. ۱۱ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با گیاهان دارویی در ارتباط هستند و سال گذشته ۱۵۰۰ تن گیاهان دارویی صادر شده که نشان دهنده ریل گذاری درست است، اما باید به آن عمق دهیم.

وی با بیان اینکه ممانعت از خام فروشی، پیش نیاز رسیدن استان به توسعه کشور است، افزود: در سند آمایش که نقشه راه همه ما برای مدیریت است، از نکات اساسی مورد اشاره این است که در سال ۱۴۱۰ خراسان شمالی به متوسط توسعه کشور برسد و یکی از پیش نیاز‌های آن، ممانعت از خام فروشی است. این موضوع محدود به عرصه کشاورزی نیست، بلکه حوزه‌های دامپروری، کشاورزی، صنایع و معادن را شامل می‌شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی است و هزار هکتار از اراضی کم بازده را باید به سمت گیاهان دارویی سوق دهیم. باید بر روی اصلاح بذر کار کنیم و برداشت مکانیزه، کشت مکانیزه و بهره وری را افزایش دهیم.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌های تسهیلاتی و بانکی از کشاورزان گفت: حمایت‌های تسهیلاتی و بانکی از وظایف ماست تا بتوانیم خود را به استاندارد‌ها نزدیک کنیم. مسئولان شهرستانی نیز گوی سبقت را از خراسان رضوی و جنوبی بربایند و میزان کشت زعفران خود را افزایش دهند. به زودی دغدغه کشاورزان برای زعفران را حل می‌کنیم.