مقامات اردن از تصمیم خود برای مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر دادند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های این کشور با هدف جلوگیری از جرائم سایبری، ترویج افراط‌گرایی و تهدید امنیت عمومی انجام می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روزنامه نشنال، اداره کل امنیت عمومی اردن اعلام کرد: دسترسی به پیام‌رسان تلگرام در این کشور به دلایل امنیت ملی مسدود خواهد شد.

مقام‌های اردنی معتقدند این سکو ممکن است برای تسهیل جرائم سایبری، تهدید، باج‌گیری و انتشار محتوای غیرقانونی و افراط‌گرایانه مورد استفاده قرار گیرد.

این نهاد همچنین از شهروندان خواسته است از تعامل با حساب‌های کاربری و لینک‌های ناشناس خودداری کنند و فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق مجاری رسمی گزارش دهند.

این تصمیم در حالی اعلام شده که تلگرام میلیون‌ها کاربر در منطقه خاورمیانه دارد. مقام‌های اردنی تاکنون ارتباط مستقیمی میان این ممنوعیت و حمله مرگبار اخیر به یک کلیسای ارتدوکس اعلام نکرده‌اند.