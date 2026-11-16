فیلم سینمایی «تیمسار» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سرلشکر شهید ولی‌الله فلاحی، در البرز و با بهره‌گیری صددرصدی از فناوری هوش مصنوعی در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، صنعت سینمایی استان البرز با ورود به عرصه تولید آثار بلند مبتنی بر هوش مصنوعی، ساخت فیلم سینمایی «تیمسار» را با موضوع زندگی سرلشکر شهید ولی‌الله فلاحی آغاز کرده است؛ اثری که قرار است بخشی از نقش‌آفرینی این فرمانده برجسته ارتش را در سال‌های نخست انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به تصویر بکشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان البرز با اعلام این خبر گفت: این پروژه پس از تولید انیمیشن سینمایی «حاج غلام»، به عنوان دومین اثر بلند سینمایی کشور است که به‌صورت صددرصدی با استفاده از هوش مصنوعی تولید می‌شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید آثار فرهنگی و هنری، علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های ساخت، ظرفیت تازه‌ای برای روایت زندگی شهدا و معرفی قهرمانان ملی فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه مراحل پژوهش، نگارش و پیش‌تولید این اثر از بهمن سال گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: فیلم «تیمسار» در قالب اثری واقع‌گرا و در مدت ۱۲۰ دقیقه، زندگی نظامی و فرماندهی شهید ولی‌الله فلاحی، از فرزندان شهرستان طالقان و نخستین فرمانده نیروی زمینی و رئیس ستاد ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روایت می‌کند.

ادیبی با بیان اینکه این اداره کل پیش از این نیز بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب و چندین اثر انیمیشنی و چندرسانه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی تولید کرده است، گفت: دو پروژه سینمایی دیگر با موضوع شهدا و قهرمانان دفاع مقدس نیز در این مجموعه در دست تولید قرار دارد.

بر اساس این گزارش، فاطمه علی‌پور کارگردانی و مدیریت بخش هوش مصنوعی این فیلم را برعهده دارد و سامان پارسامنش نیز نویسنده و تهیه‌کننده آن است.

پروژه سینمایی «تیمسار» اکنون در مرحله توسعه فنی و آماده‌سازی پیش از متحرک‌سازی قرار دارد و طراحی شخصیت‌ها، فضاسازی، پردازش تصاویر و اصلاح سکانس‌ها برای ورود به مرحله جان‌بخشی به شخصیت‌ها و صحنه‌ها در حال انجام است.