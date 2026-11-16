معادن سمیرم و شهرستان‌های همجوار موظف به نصب باسکول شدند و پلیس راهور با کامیون‌های دارای اضافه‌بار برخورد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم در نشست شورای ترافیک شهرستان گفت: حمل بار اضافی سنگ از معادن جنوب سمیرم به زیرساخت‌های جاده‌ای، به‌ویژه در شهر حنا، خسارت وارد می‌کند.

محمود مسلم‌زاده افزود: رفع نقاط حادثه‌خیز و ساخت سرعت‌گاه در ورودی‌های شهر سمیرم نیز در دستور کار راهداری و شهرداری قرار گیرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمیرم نیز از ذخیره‌سازی هشت هزار تن شن و نمک در راهدارخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: این ذخایر برای شن‌پاشی جاده‌ها هنگام بارندگی و یخبندان آماده شده است.

احسان قادری افزود: همه ماشین‌آلات راهداری شهرستان هم برای برف‌روبی و ارائه خدمات زمستانی در محور‌های ارتباطی آماده‌اند.